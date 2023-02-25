Joshua Laws kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Laws Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joshua Laws kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joshua Laws ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joshua Laws kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Laws Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joshua Laws kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Laws Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Laws adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshua Laws Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshua Laws 26 Şubat 1998 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avustralya,İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshua Laws Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joshua Laws, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 30 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Joshua Laws'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joshua Laws Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshua Laws isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Joshua Laws Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshua Laws futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Düsseldorf Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Düsseldorf U17

1 Temmuz 2015 yılında Düsseldorf U19

1 Temmuz 2017 yılında Düsseldorf II

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

30 Ekim 2020 yılında Wellington P.

Joshua Laws kimdir

Joshua Laws Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshua Laws şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Blackburn Rovers (-2012), Fortuna Düsseldorf (2012- )

Joshua Laws Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joshua Laws nereli

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