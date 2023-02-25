Joshua Mori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Mori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Mori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joshua Mori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joshua Mori 1 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joshua Mori Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 20 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Joshua Mori'nin Adelaide United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joshua Mori Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/joshua___mori/
Joshua Mori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joshua Mori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
20 Ekim 2022 yılında Adelaide United
Joshua Mori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joshua Mori şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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