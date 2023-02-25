Joshua Nisbet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Nisbet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Nisbet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshua Nisbet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshua Nisbet 15 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Avustralya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Jeffery Nisbet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshua Nisbet Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joshua Nisbet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 30 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Joshua Nisbet'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joshua Nisbet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshua Nisbet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joshua Nisbet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshua Nisbet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2019 yılında Central Coast

Joshua Nisbet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshua Nisbet şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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