Joshua Risdon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Risdon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Risdon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshua Risdon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshua Risdon 27 Temmuz 1992 tarihinde Bunbury şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshua Risdon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Joshua Risdon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Joshua Risdon'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joshua Risdon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joshrizzo92/

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Joshua Risdon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshua Risdon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Joshua Risdon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshua Risdon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Perth Glory

1 Temmuz 2017 yılında Western Sydney

1 Temmuz 2019 yılında Western United

Joshua Risdon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshua Risdon şuan Western United FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Joshua Risdon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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