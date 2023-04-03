Joshua Schwirten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Schwirten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joshua Schwirten kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joshua Schwirten ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joshua Schwirten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Schwirten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Schwirten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshua Schwirten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshua Schwirten 7 Ocak 2002 tarihinde Bergisch Gladbach şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshua Schwirten Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CS yapmaktadır. Joshua Schwirten, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joshua Schwirten'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joshua Schwirtenboyu ve yaşı kaç

Joshua Schwirten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshua Schwirten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Joshua Schwirten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshua Schwirten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln II

Joshua Schwirten kimdir

Joshua Schwirten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshua Schwirten şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TuS Immekeppel (-2009), 1.FC Köln (2009-)

Joshua Schwirten Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U20 takımında 22 numaralı formasıyla 11 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Joshua Schwirten nereli

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