Joshua Sotaro Stayman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Sotaro Stayman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Sotaro Stayman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joshua Sotaro Stayman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joshua Sotaro Stayman 2 Mart 2007 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da ステイマン ジョシュア草太郎 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joshua Sotaro Stayman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Joshua Sotaro Stayman'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joshua Sotaro Stayman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joshua Sotaro Stayman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joshua Sotaro Stayman şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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