Joshua Tapia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Tapia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Tapia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshua Tapia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshua Tapia 18 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Vicente Tapia Alfaro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshua Tapia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına - tarihinde katılmıştır. Joshua Tapia'nin Unión La Calera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joshua Tapia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshua Tapia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joshua Tapia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshua Tapia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshua Tapia şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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