Joshua Zimmerman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Zimmerman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Zimmerman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshua Zimmerman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshua Zimmerman 23 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Curacao,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Anthony Zimmerman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshua Zimmerman Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tevreden Group yapmaktadır. Joshua Zimmerman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joshua Zimmerman'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joshua Zimmerman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshua Zimmerman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joshua Zimmerman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshua Zimmerman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Almere City U19

1 Temmuz 2019 yılında Almere City U21

1 Temmuz 2022 yılında OH Leuven U23

Joshua Zimmerman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshua Zimmerman şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joshua Zimmerman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Forza Almere (-2011), Almere City (2011-2019)

Curaçao U20 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 3 gol atmıştır.

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