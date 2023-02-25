Joshue Quinonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshue Quinonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshue Quinonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshue Quinonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshue Quinonez 29 Mayıs 2001 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Joshué Jampier Quiñónez Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshue Quinonez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Joshue Quinonez'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Joshue Quinonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshue Quinonez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joshue Quinonez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshue Quinonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Barcelona SC B

1 Ocak 2021 yılında Barcelona SC

3 Mart 2022 yılında Dallas

31 Aralık 2022 yılında Barcelona SC

Joshue Quinonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshue Quinonez şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joshue Quinonez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Toreros FC (-1/2017)

Ekvador takımında 6 numaralı formasıyla 28 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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