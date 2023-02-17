Josiah Daniel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josiah Daniel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josiah Daniel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josiah Daniel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josiah Daniel 24 Ekim 2000 tarihinde Edison, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josiah Daniel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Josiah Daniel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Josiah Daniel'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josiah Daniel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josiah Daniel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josiah Daniel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josiah Daniel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Freiburg. FC II

1 Eylül 2019 yılında FC Naters

1 Temmuz 2021 yılında FC Wil 1900

11 Şubat 2022 yılında Rapperswil-Jona

30 Haziran 2022 yılında FC Wil 1900

28 Temmuz 2022 yılında Rapperswil-Jona

Josiah Daniel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josiah Daniel şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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