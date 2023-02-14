Josias Lukembila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josias Lukembila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josias Lukembila kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josias Lukembila ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Josias Lukembila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josias Lukembila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josias Lukembila

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josias Lukembila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josias Lukembila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josias Lukembila 9 Eylül 1999 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Josias Tusevo Lukembila şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josias Lukembila Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSG GROUP yapmaktadır. Josias Lukembila, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Josias Lukembila'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Josias Lukembilaboyu ve yaşı kaç

Josias Lukembila Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josias Lukembila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Josias Lukembila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josias Lukembila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2019 yılında Lausanne-Sport

30 Ağu 2021 yılında FC Wil 1900

Josias Lukembila kimdir

Josias Lukembila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josias Lukembila şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Josias Lukembila Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Josias Lukembila nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Noah Eile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Eile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Noah Eile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Eile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Melker Ellborg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melker Ellborg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Melker Ellborg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melker Ellborg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Baba ve kızı 209'uncu saatte enkazdan sağ çıkarıldı! Parmağını kaldırıp kelime-i şehadet getirdi
Baba ve kızı 209'uncu saatte enkazdan sağ çıkarıldı! Parmağını kaldırıp kelime-i şehadet getirdi
Johan Dahlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Dahlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Johan Dahlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Dahlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?