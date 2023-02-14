Josias Lukembila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josias Lukembila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josias Lukembila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josias Lukembila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josias Lukembila 9 Eylül 1999 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Josias Tusevo Lukembila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josias Lukembila Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSG GROUP yapmaktadır. Josias Lukembila, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Josias Lukembila'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Josias Lukembila Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josias Lukembila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josias Lukembila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josias Lukembila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2019 yılında Lausanne-Sport

30 Ağu 2021 yılında FC Wil 1900

Josias Lukembila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josias Lukembila şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Josias Lukembila Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U20 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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