Josiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josiel 13 Mart 1999 tarihinde Várzea Grande şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Josiel Ortega de Arruda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josiel Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Josiel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına - tarihinde katılmıştır. Josiel'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2020 yılında Azuriz FC

4 Aralık 2020 yılında Cuiabá-MT

2 Haziran 2021 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2022 yılında Cuiabá-MT

Josiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josiel şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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