Josimar Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josimar Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josimar Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josimar Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josimar Vargas 6 Nisan 1990 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Josimar Hugo Vargas Garcia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josimar Vargas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talent Top Football yapmaktadır. Josimar Vargas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josimar Vargas'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josimar Vargas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josimarvargasgarcia/

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http://www.facebook.com/josimar.vargasgarcia.7

Josimar Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josimar Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Josimar Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josimar Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Universitario

5 Ocak 2017 yılında Rosario FC

31 Aralık 2017 yılında Universitario

1 Ocak 2018 yılında Sport Boys

31 Ağustos 2018 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2020 yılında Carlos Stein

1 Ocak 2023 yılında AD Cantolao

Josimar Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josimar Vargas şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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