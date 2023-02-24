Josip Bandic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Bandic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Bandic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Bandic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Bandic 22 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Josip Bandić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Bandic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josip Bandic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Josip Bandic'nin NK Jedinstvo Bihac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Bandic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Bandic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Bandic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Bandic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2022 yılında J. Bihac

Josip Bandic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Bandic şuan NK Jedinstvo Bihac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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