Josip Barisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Barisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josip Barisic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josip Barisic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josip Barisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Barisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Barisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Barisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Barisic 14 Kasım 1986 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Barišić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Barisic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Josip Barisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 3 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Josip Barisic'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josip Barisicboyu ve yaşı kaç

Josip Barisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Barisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Josip Barisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Barisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Croatia Sesvete

1 Şubat 2006 yılında NK Osijek

31 Temmuz 2007 yılında FC Koper

31 Aralık 2007 yılında NK Osijek

31 Ocak 2008 yılında NK Slavonac CO

30 Haziran 2008 yılında NK Osijek

1 Şubat 2012 yılında PFK Oleksandria

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2013 yılında RNK Split

8 Temmuz 2013 yılında NK Osijek

10 Şubat 2015 yılında Zawisza

1 Temmuz 2015 yılında Piast Gliwice

30 Ocak 2017 yılında Arka Gdynia

18 Mayıs 2017 yılında Piast Gliwice

5 Mart 2018 yılında Cibalia

1 Temmuz 2019 yılında Stal Mielec

10 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2020 yılında NK Vukovar 1991

Josip Barisic kimdir

Josip Barisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Barisic şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Osijek

Josip Barisic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Josip Barisic nereli

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