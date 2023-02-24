Josip Bender kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Bender Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Bender adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Bender Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Bender 1 Mart 1995 tarihinde Dubrovnik şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Bender Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zeleni Centar Sport yapmaktadır. Josip Bender, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 24 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Josip Bender'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Bender Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Bender isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Bender Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Bender futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2012 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2012 yılında Hajduk U19

8 Şubat 2013 yılında Primorac 1929

31 Aralık 2013 yılında Hajduk U19

14 Temmuz 2014 yılında Hajduk Split II

29 Ağustos 2014 yılında Primorac 1929

30 Haziran 2015 yılında Hajduk Split II

13 Şubat 2017 yılında RNK Split

14 Ağustos 2018 yılında NK Zadar

31 Ocak 2020 yılında NK Solin

24 Şubat 2021 yılında Zeljeznicar

Josip Bender Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Bender şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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