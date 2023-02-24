Josip Beslic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Beslic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Beslic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Beslic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Beslic 13 Eylül 1999 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Josip Bešlić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Beslic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josip Beslic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Josip Beslic'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Beslic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Beslic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Josip Beslic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Beslic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2018 yılında Croat. Zmijavci

15 Temmuz 2019 yılında Siroki Brijeg

13 Ağustos 2019 yılında Croat. Zmijavci

1 Temmuz 2022 yılında HSK Posusje

15 Eylül 2022 yılında HNK Tomislav T.

Josip Beslic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Beslic şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.