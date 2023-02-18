Josip Calusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Calusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Calusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Calusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Calusic 11 Ekim 1993 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Ćalušić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Calusic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Germania Sportagentur GmbH yapmaktadır. Josip Calusic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Josip Calusic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Josip Calusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Calusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Josip Calusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Calusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2010 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2011 yılında NK Lokomotiva

12 Ağu 2011 yılında Radnik Sesvete

31 Aralık 2012 yılında NK Lokomotiva

7 Ocak 2013 yılında Dinamo Zagreb

24 Ocak 2014 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2015 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2016 yılında NK Lokomotiva

12 Ağu 2016 yılında Din. Zagreb II

17 Temmuz 2019 yılında NK Celje

1 Temmuz 2021 yılında FK TSC

Josip Calusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Calusic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Josip Calusic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HNK Hajduk Split

Hırvatistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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