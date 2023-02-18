Josip Cikvar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Cikvar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josip Cikvar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josip Cikvar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josip Cikvar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Cikvar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Cikvar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Cikvar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Cikvar 15 Nisan 1998 tarihinde Našice şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Čikvar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Cikvar Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josip Cikvar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Josip Cikvar'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josip Cikvarboyu ve yaşı kaç

Josip Cikvar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Cikvar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Josip Cikvar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Cikvar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2011 yılında NK Osijek Alt.

1 Temmuz 2013 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2015 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2016 yılında NK Osijek II

20 Ağu 2018 yılında Bijelo Brdo

30 Haziran 2019 yılında NK Osijek II

12 Ağu 2019 yılında Medjimurje

10 Şubat 2020 yılında NK Osijek II

17 Şubat 2020 yılında NK Vihor (J)

27 Temmuz 2020 yılında Bijelo Brdo

Josip Cikvar kimdir

Josip Cikvar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Cikvar şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Josip Cikvar nereli

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