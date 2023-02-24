Josip Corluka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Corluka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Corluka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Corluka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Corluka 3 Mart 1995 tarihinde Grude şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Josip Ćorluka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Corluka Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jurkicsport yapmaktadır. Josip Corluka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 31 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Josip Corluka'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Josip Corluka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Corluka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Corluka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Corluka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2019 yılında NK Domzale

31 Ocak 2020 yılında Zrinjski Mostar

Josip Corluka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Corluka şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Josip Corluka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Široki Brijeg

Bosna-Hersek takımında 15 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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