Josip Drmic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Drmic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josip Drmic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josip Drmic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josip Drmic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Drmic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Drmic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Drmic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Drmic 8 Ağu 1992 tarihinde Lachen şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsviçre,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Drmić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Drmic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports360 GmbH yapmaktadır. Josip Drmic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Josip Drmic'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Josip Drmic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josipdrmic.92

Josip Drmicboyu ve yaşı kaç

Josip Drmic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Drmic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Josip Drmic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Drmic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2009 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2011 yılında FC Zürich

5 Temmuz 2013 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2014 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2015 yılında Gladbach

1 Şubat 2016 yılında Hamburg

30 Haziran 2016 yılında Gladbach

1 Temmuz 2019 yılında Norwich

5 Şubat 2021 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2022 yılında Norwich

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Zagreb

Josip Drmic kimdir

Josip Drmic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Drmic şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Freienbach, FC Rapperswil-Jona (-2001), FC Zürich (2001-2009)

Josip Drmic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 19 numaralı formasıyla 11 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 10 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 6 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 6 gol atmıştır.

İsviçre Olimpiyat takımında 12 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Josip Drmic nereli

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