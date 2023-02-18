Josip Ezgeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Ezgeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Ezgeta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Ezgeta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Ezgeta 16 Ocak 1995 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Ezgeta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josip Ezgeta, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 19 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Josip Ezgeta'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josip Ezgeta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Ezgeta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Ezgeta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Ezgeta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2017 yılında FC 07 Albstadt

26 Şubat 2018 yılında Bijelo Brdo

20 Şubat 2020 yılında NK Radnicki Mece

19 Ekim 2020 yılında Bijelo Brdo

Josip Ezgeta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Ezgeta şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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