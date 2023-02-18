Josip Gacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Gacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Gacic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Gacic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Gacic 2 Mart 1998 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Gačić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Gacic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ankos yapmaktadır. Josip Gacic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Josip Gacic'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 10 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Gacic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Gacic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Gacic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Gacic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2015 yılında NK Osijek U19

21 Ağu 2017 yılında NK Cepin

15 Şubat 2019 yılında NK Osijek II

5 Şubat 2021 yılında Zrinjski Mostar

4 Ağu 2021 yılında Bijelo Brdo

11 Temmuz 2022 yılında Cibalia

Josip Gacic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Gacic şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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