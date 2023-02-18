Josip Glavovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Glavovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Glavovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Glavovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Glavovic 10 Kasım 2002 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Glavović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Glavovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josip Glavovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Josip Glavovic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josip Glavovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Glavovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Glavovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Glavovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında Hajduk U17

24 Ağu 2018 yılında Adriatic Split

30 Ağu 2019 yılında Dugopolje U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Dugopolje

Josip Glavovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Glavovic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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