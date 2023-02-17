Josip İlicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip İlicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josip İlicic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josip İlicic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josip İlicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip İlicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip İlicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip İlicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip İlicic 29 Ocak 1988 tarihinde Prijedor şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovenya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Iličić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip İlicic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Josip İlicic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Josip İlicic'nin NK Maribor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Josip İlicic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ilicic72/

Josip İlicicboyu ve yaşı kaç

Josip İlicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip İlicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Josip İlicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip İlicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında NK Bonifika

1 Temmuz 2008 yılında NK Interblock

1 Temmuz 2010 yılında NK Maribor

27 Ağu 2010 yılında Palermo

23 Temmuz 2013 yılında Fiorentina

5 Temmuz 2017 yılında Atalanta

31 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2022 yılında NK Maribor

Josip İlicic kimdir

Josip İlicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip İlicic şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Britof, Triglav Gorenjska

Josip İlicic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 80 maçta 16 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Josip İlicic nereli

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