Josip Katavic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Katavic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Katavic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Katavic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Katavic 20 Ocak 2000 tarihinde Metković şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Katavić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Katavic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josip Katavic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Josip Katavic'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Katavic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Katavic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Katavic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Katavic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2019 yılında Jadran LP

21 Şubat 2020 yılında HNK Capljina

18 Ağustos 2021 yılında Neret. Metkovic

8 Şubat 2023 yılında HSK Posusje

Josip Katavic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Katavic şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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