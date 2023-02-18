Josip Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Knezevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josip Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josip Knezevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josip Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Knezevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Knezevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Knezevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Knezevic 3 Ekim 1988 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Knežević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Knezevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MG MEDIATOR TRANSFER yapmaktadır. Josip Knezevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josip Knezevic'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Knezevicboyu ve yaşı kaç

Josip Knezevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Knezevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Josip Knezevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Knezevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında NK Osijek

12 Şubat 2010 yılında Amkar Perm

6 Şubat 2012 yılında Kairat Almaty

31 Aralık 2012 yılında Amkar Perm

23 Şubat 2013 yılında Kairat Almaty

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

15 Haziran 2015 yılında Kaysar

15 Şubat 2016 yılında NK Osijek

17 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC

2 Ağu 2021 yılında Al-Arabi SC

4 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2023 yılında HNK Sibenik

Josip Knezevic kimdir

Josip Knezevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Knezevic şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Osijek (-2005)

Josip Knezevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 11 numaralı formasıyla 1 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Josip Knezevic nereli

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