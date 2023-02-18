Josip Kraljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Kraljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Kraljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Kraljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Kraljevic 28 Şubat 2001 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Kraljević şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Kraljevic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPC-Agentur yapmaktadır. Josip Kraljevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Josip Kraljevic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josip Kraljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Kraljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Josip Kraljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Kraljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2019 yılında NK Darda

19 Ağu 2019 yılında NK Belisce

19 Eylül 2019 yılında NK Darda

21 Temmuz 2020 yılında NK Cepin

26 Temmuz 2021 yılında Bijelo Brdo

Josip Kraljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Kraljevic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.