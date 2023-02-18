Josip Krznaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Krznaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Krznaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Krznaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Krznaric 7 Ocak 1993 tarihinde Karlovac şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Krznarić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Krznaric Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alex Global Sports yapmaktadır. Josip Krznaric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krka futbol takımında oynamaktadır. NK Krka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Josip Krznaric'nin NK Krka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Krznaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Krznaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Krznaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Krznaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2011 yılında Karlovac 1919

27 Temmuz 2012 yılında NK Lucko

14 Şubat 2015 yılında NK Bistra

15 Temmuz 2015 yılında Zlate Moravce

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2017 yılında Levadia

9 Şubat 2018 yılında NK Istra

10 Ağu 2018 yılında SV Lafnitz

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2019 yılında Grazer AK 1902

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2021 yılında NK Krsko

15 Temmuz 2021 yılında NK Krka

19 Ocak 2022 yılında NK Triglav

1 Temmuz 2022 yılında NK Krka

Josip Krznaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Krznaric şuan NK Krka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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