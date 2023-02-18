Josip Kvesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Kvesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josip Kvesic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josip Kvesic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Josip Kvesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Kvesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Kvesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Kvesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Kvesic 21 Eylül 1990 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Kvesić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Kvesic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGAPE yapmaktadır. Josip Kvesic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 18 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Josip Kvesic'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Kvesicboyu ve yaşı kaç

Josip Kvesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Kvesic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Josip Kvesic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Kvesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında MSK Zilina U19

1 Temmuz 2008 yılında MSK Zilina

27 Ocak 2010 yılında Varteks

26 Temmuz 2011 yılında Zeljeznicar

3 Ağu 2015 yılında Antalyaspor

12 Ocak 2016 yılında Karşıyaka

30 Haziran 2016 yılında Antalyaspor

31 Ağu 2016 yılında Hajduk Split

31 Ocak 2018 yılında Siroki Brijeg

18 Ağu 2020 yılında HNK Sibenik

Josip Kvesic kimdir

Josip Kvesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Kvesic şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Siroki Brijeg

Josip Kvesic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 3 numaralı formasıyla 1 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Josip Kvesic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Filip Mihaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Mihaljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Mihaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Mihaljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinko Bicanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinko Bicanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinko Bicanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinko Bicanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matija Fintic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Fintic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matija Fintic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Fintic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Duje Biuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duje Biuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Duje Biuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duje Biuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nikita İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikita İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Pilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Pilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Pilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Pilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!