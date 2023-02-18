Josip Kvesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Kvesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Kvesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Kvesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Kvesic 21 Eylül 1990 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Kvesić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Kvesic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGAPE yapmaktadır. Josip Kvesic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 18 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Josip Kvesic'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Kvesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Kvesic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Kvesic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Kvesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında MSK Zilina U19

1 Temmuz 2008 yılında MSK Zilina

27 Ocak 2010 yılında Varteks

26 Temmuz 2011 yılında Zeljeznicar

3 Ağu 2015 yılında Antalyaspor

12 Ocak 2016 yılında Karşıyaka

30 Haziran 2016 yılında Antalyaspor

31 Ağu 2016 yılında Hajduk Split

31 Ocak 2018 yılında Siroki Brijeg

18 Ağu 2020 yılında HNK Sibenik

Josip Kvesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Kvesic şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Josip Kvesic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Siroki Brijeg

Bosna-Hersek U21 takımında 3 numaralı formasıyla 1 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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