Josip Lovakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Lovakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Lovakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Lovakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Lovakovic 9 Şubat 1996 tarihinde Saltillo, Coahuila şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Meksika,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Lovakovic Galvan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Lovakovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josip Lovakovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 19 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Josip Lovakovic'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Lovakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Lovakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Lovakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Lovakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2018 yılında SC Brühl SG

Josip Lovakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Lovakovic şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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