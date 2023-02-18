Josip Luka Mamic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Luka Mamic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Luka Mamic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Luka Mamic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Luka Mamic 24 Şubat 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Luka Mamić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Luka Mamic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josip Luka Mamic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 20 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Josip Luka Mamic'nin NK Jarun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Luka Mamic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Luka Mamic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Luka Mamic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Luka Mamic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Jarun U17

1 Temmuz 2020 yılında NK Jarun U19

20 Eylül 2021 yılında NK Jarun

Josip Luka Mamic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Luka Mamic şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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