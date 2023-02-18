Josip Maganjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Maganjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Maganjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Maganjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Maganjic 6 Ocak 1999 tarihinde Sinj şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Maganjić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Maganjic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Josip Maganjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Josip Maganjic'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josip Maganjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Maganjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Maganjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Maganjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2012 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2016 yılında Hajduk Split

22 Ağu 2016 yılında Fiorentina U19

2 Eylül 2019 yılında NK Istra

31 Ağu 2020 yılında Fiorentina

5 Şubat 2021 yılında Siroki Brijeg

9 Ağu 2021 yılında NK Dugopolje

5 Ocak 2022 yılında Omon. Aradippou

13 Temmuz 2022 yılında NK Solin

Josip Maganjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Maganjic şuan NK Solin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Josip Maganjic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U20 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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