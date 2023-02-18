Josip Majic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Majic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Majic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Majic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Majic 5 Temmuz 1994 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Majić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Majic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josip Majic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krka futbol takımında oynamaktadır. NK Krka takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josip Majic'nin NK Krka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Majic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Majic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Majic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Majic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2012 yılında HNK Sibenik U19

9 Ağu 2013 yılında HNK Gorica

31 Ağu 2015 yılında SV Lippstadt 08

31 Ağu 2016 yılında SC Paderborn II

11 Ağu 2017 yılında P. Biograd

17 Ağu 2018 yılında NK Zadar

15 Şubat 2019 yılında Hrv Dragovoljac

19 Temmuz 2019 yılında NK Lokomotiva

9 Şubat 2021 yılında Siroki Brijeg

30 Haziran 2021 yılında NK Lokomotiva

20 Ağu 2021 yılında HNK Zadar

9 Şubat 2022 yılında NK Krka

1 Temmuz 2022 yılında NS Mura

25 Ocak 2023 yılında NK Krka

30 Haziran 2023 yılında NS Mura

Josip Majic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Majic şuan NK Krka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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