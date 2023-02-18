Josip Marinic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Marinic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josip Marinic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josip Marinic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josip Marinic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Marinic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Marinic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Marinic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Marinic 29 Ekim 2000 tarihinde Sisak şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Marinić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Marinic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGAPE yapmaktadır. Josip Marinic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josip Marinic'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josip Marinicboyu ve yaşı kaç

Josip Marinic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Marinic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Josip Marinic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Marinic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2019 yılında Sloga Kriz

11 Şubat 2020 yılında NK Kurilovec

10 Ağu 2021 yılında NK Lucko

14 Temmuz 2022 yılında NK Rudes

5 Ağu 2022 yılında NK Krsko

27 Ocak 2023 yılında NK Jarun

Josip Marinic kimdir

Josip Marinic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Marinic şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Josip Marinic nereli

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