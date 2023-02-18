Josip Mihalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Mihalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Mihalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Mihalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Mihalic 4 Nisan 2003 tarihinde Karlovac şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Mihalić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Mihalic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Josip Mihalic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Josip Mihalic'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Josip Mihalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Mihalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Mihalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Mihalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2022 yılında Slaven Belupo

Josip Mihalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Mihalic şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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