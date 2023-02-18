Josip Mijic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Mijic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Mijic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Mijic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Mijic 13 Mayıs 2003 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Mijić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Mijic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josip Mijic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Josip Mijic'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josip Mijic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Mijic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Mijic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Mijic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2017 yılında NK Solin Jgd

1 Temmuz 2018 yılında NK Solin U17

1 Temmuz 2020 yılında NK Solin U19

9 Ağu 2021 yılında Dugopolje U19

19 Ocak 2022 yılında NK Solin

Josip Mijic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Mijic şuan NK Solin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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