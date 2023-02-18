Josip Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josip Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josip Mitrovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josip Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Mitrovic 11 Haziran 2000 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Mitrović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Mitrovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Bosnjak yapmaktadır. Josip Mitrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 11 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Josip Mitrovic'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Josip Mitrovicboyu ve yaşı kaç

Josip Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Josip Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Cibalia U17

22 Ocak 2016 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka U19

15 Temmuz 2019 yılında Inter Zapresic

9 Ağu 2020 yılında HNK Rijeka

11 Ağu 2020 yılında HNK Gorica

Josip Mitrovic kimdir

Josip Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Mitrovic şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Josip Mitrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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Josip Mitrovic nereli

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