Josip Palic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Palic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Palic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Palic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Palic 24 Nisan 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Palić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Palic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josip Palic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Josip Palic'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josip Palic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Palic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Palic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Palic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2010 yılında Din. Zagreb Jgd

10 Ekim 2014 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2016 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U19

12 Ağu 2020 yılında Medjimurje

30 Haziran 2021 yılında NK Lokomotiva

22 Temmuz 2021 yılında Ravnice

26 Ocak 2022 yılında NK Dubrava ZG

Josip Palic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Palic şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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