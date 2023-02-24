Josip Pehar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Pehar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josip Pehar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josip Pehar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josip Pehar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Pehar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josip Pehar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Pehar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Pehar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Pehar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Pehar 3 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Pehar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josip Pehar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Josip Pehar'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Pehar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Pehar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Josip Pehar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Pehar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sloga Ljubuski

3 Mart 2015 yılında Br. Mostar

31 Temmuz 2015 yılında Cibalia

2 Mart 2016 yılında Br. Mostar

29 Ağustos 2016 yılında NK Imotski

31 Ağustos 2017 yılında HNK Brotnjo Citluk

1 Temmuz 2019 yılında Siroki Brijeg

Josip Pehar kimdir

Josip Pehar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Pehar şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Široki Brijeg

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Josip Pehar nereli

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