Josip Petrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Petrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Petrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Petrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Petrak 19 Mart 2003 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Petrak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josip Petrak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Zvijezda Gradacac futbol takımında oynamaktadır. NK Zvijezda Gradacac takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Josip Petrak'nin NK Zvijezda Gradacac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Petrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Petrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Petrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Petrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2020 yılında Elektra Osijek

15 Şubat 2022 yılında Prijedor U19

7 Temmuz 2022 yılında Zvijezda G.

Josip Petrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Petrak şuan NK Zvijezda Gradacac takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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