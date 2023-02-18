Josip Pivaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Pivaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Pivaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Pivaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Pivaric 30 Ocak 1989 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Pivarić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Pivaric Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BGM Sport yapmaktadır. Josip Pivaric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Josip Pivaric'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Pivaric Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josip_pivaric19/

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Josip Pivaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Pivaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Josip Pivaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Pivaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2006 yılında Din. Zagreb U19

18 Ağu 2008 yılında NK Lokomotiva

16 Ocak 2009 yılında Dinamo Zagreb

30 Ocak 2009 yılında NK Lokomotiva

31 Aralık 2011 yılında Dinamo Zagreb

8 Ağu 2017 yılında Dinamo Kiev

1 Ekim 2020 yılında NK Lokomotiva

Josip Pivaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Pivaric şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Josip Pivaric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Dinamo Zagreb (1999 - 2008)

Hırvatistan takımında 22 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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