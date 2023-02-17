Josip Posavec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Posavec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josip Posavec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josip Posavec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josip Posavec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Posavec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Posavec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Posavec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Posavec 10 Mart 1996 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Posavec Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Josip Posavec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Josip Posavec'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Josip Posavec Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/posavec_70?igshid=jc40b3ihsz4p

Josip Posavecboyu ve yaşı kaç

Josip Posavec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Posavec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Josip Posavec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Posavec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında I. Zapresic U17

1 Ocak 2013 yılında Inter Zapresic

7 Ocak 2016 yılında Palermo

16 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split

30 Haziran 2019 yılında Palermo

8 Temmuz 2019 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK

Josip Posavec kimdir

Josip Posavec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Posavec şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Josip Posavec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Josip Posavec nereli

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