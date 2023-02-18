Josip Projic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Projic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Projic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Projic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Projic 23 Ağu 1987 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Jocип Пpojић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Projic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josip Projic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Josip Projic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Projic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josipprojic/

Josip Projic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Projic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Projic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Projic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Napredak

1 Ocak 2009 yılında Volga NN

1 Ocak 2010 yılında Napredak

1 Şubat 2011 yılında Jagodina

24 Ocak 2014 yılında Vozdovac

17 Temmuz 2014 yılında APO Levadiakos

9 Şubat 2015 yılında Honvéd

1 Temmuz 2015 yılında Napredak

9 Temmuz 2017 yılında Zeljeznicar

31 Ağu 2018 yılında Napredak

22 Şubat 2019 yılında Fakel Voronezh

16 Ağu 2019 yılında Kolubara

31 Ocak 2020 yılında Ethnikos

3 Şubat 2021 yılında Paracin

24 Ocak 2022 yılında Napredak

Josip Projic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Projic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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