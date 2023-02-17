Josip Radosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Radosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josip Radosevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josip Radosevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Josip Radosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Radosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Radosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Radosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Radosevic 3 Nisan 1994 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Radošević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Radosevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kas-Consulting d.o.o yapmaktadır. Josip Radosevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 27 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Josip Radosevic'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Josip Radosevicboyu ve yaşı kaç

Josip Radosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Radosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Josip Radosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Radosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2011 yılında Hajduk U19

1 Kasım 2011 yılında Hajduk Split

31 Ocak 2013 yılında Napoli

30 Haziran 2013 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2013 yılında Napoli

3 Şubat 2015 yılında HNK Rijeka

31 Aralık 2015 yılında Napoli

31 Ocak 2016 yılında Eibar

30 Haziran 2016 yılında Napoli

31 Ağu 2016 yılında RB Salzburg

3 Temmuz 2017 yılında Hajduk Split

27 Temmuz 2018 yılında Bröndby IF

Josip Radosevic kimdir

Josip Radosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Radosevic şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Josip Radosevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan takımında 18 numaralı formasıyla 11 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Josip Radosevic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Emil Velic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Velic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Velic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Velic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kasper Jorgensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Jorgensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kasper Jorgensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Jorgensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ranaldo Biggs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ranaldo Biggs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ranaldo Biggs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ranaldo Biggs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kilian Ludewig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kilian Ludewig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kilian Ludewig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kilian Ludewig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları