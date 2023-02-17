Josip Radosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Radosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Radosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Radosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Radosevic 3 Nisan 1994 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Radošević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Radosevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kas-Consulting d.o.o yapmaktadır. Josip Radosevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 27 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Josip Radosevic'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Josip Radosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Radosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Josip Radosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Radosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2011 yılında Hajduk U19

1 Kasım 2011 yılında Hajduk Split

31 Ocak 2013 yılında Napoli

30 Haziran 2013 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2013 yılında Napoli

3 Şubat 2015 yılında HNK Rijeka

31 Aralık 2015 yılında Napoli

31 Ocak 2016 yılında Eibar

30 Haziran 2016 yılında Napoli

31 Ağu 2016 yılında RB Salzburg

3 Temmuz 2017 yılında Hajduk Split

27 Temmuz 2018 yılında Bröndby IF

Josip Radosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Radosevic şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Josip Radosevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan takımında 18 numaralı formasıyla 11 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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