Josip Silic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Silic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Silic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Silic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Silic 16 Aralık 1999 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Silić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Silic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sport Consulting yapmaktadır. Josip Silic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Josip Silic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josip Silic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Silic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Silic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Silic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dugopolje U17

17 Ağu 2015 yılında Adriatic Split

15 Şubat 2016 yılında Dugopolje U17

1 Temmuz 2016 yılında Dugopolje U19

1 Temmuz 2018 yılında NK Dugopolje

Josip Silic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Silic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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