Josip Spoljaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Spoljaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josip Spoljaric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josip Spoljaric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josip Spoljaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Spoljaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Spoljaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Spoljaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Spoljaric 5 Ocak 1997 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Špoljarić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Spoljaric Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ankos yapmaktadır. Josip Spoljaric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 19 Kasım 2018 tarihinde katılmıştır. Josip Spoljaric'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Spoljaricboyu ve yaşı kaç

Josip Spoljaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Spoljaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Josip Spoljaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Spoljaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2014 yılında NK Osijek U19

4 Ocak 2015 yılında NK Osijek

2 Ekim 2016 yılında NK Osijek II

28 Temmuz 2017 yılında NK Dugopolje

8 Ocak 2018 yılında NK Osijek II

9 Ocak 2018 yılında Santarcangelo

30 Haziran 2018 yılında NK Osijek II

19 Kasım 2018 yılında NK Osijek

28 Eylül 2020 yılında NK Istra

31 Mayıs 2021 yılında NK Osijek

28 Temmuz 2021 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2022 yılında NK Osijek

Josip Spoljaric kimdir

Josip Spoljaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Spoljaric şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Osijek (2006-2015)

Josip Spoljaric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U18 takımında 16 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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Josip Spoljaric nereli

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