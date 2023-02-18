Josip Sutalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Sutalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Sutalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Sutalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Sutalo 28 Şubat 2000 tarihinde Čapljina şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Šutalo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Sutalo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MN Sport yapmaktadır. Josip Sutalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 7 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Josip Sutalo'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Josip Sutalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Sutalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 18.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Josip Sutalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Sutalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb II

7 Ocak 2020 yılında Dinamo Zagreb

18 Ocak 2021 yılında NK Istra

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Zagreb

Josip Sutalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Sutalo şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Josip Sutalo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan takımında 24 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.