Josip Sutalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Sutalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josip Sutalo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josip Sutalo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Josip Sutalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Sutalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Sutalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Sutalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Sutalo 28 Şubat 2000 tarihinde Čapljina şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Šutalo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Sutalo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MN Sport yapmaktadır. Josip Sutalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 7 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Josip Sutalo'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Josip Sutaloboyu ve yaşı kaç

Josip Sutalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Sutalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 18.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Josip Sutalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Sutalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb II

7 Ocak 2020 yılında Dinamo Zagreb

18 Ocak 2021 yılında NK Istra

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Zagreb

Josip Sutalo kimdir

Josip Sutalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Sutalo şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Josip Sutalo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan takımında 24 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Josip Sutalo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Luis Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Leovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Leovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Leovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Leovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Jurcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Jurcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Jurcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Jurcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!