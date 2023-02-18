Josip Tomasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Tomasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Tomasevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Tomasevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Tomasevic 26 Eylül 1993 tarihinde Virovitica şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Tomašević şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Tomasevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Josip Tomasevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 3 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Josip Tomasevic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Tomasevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Tomasevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Josip Tomasevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Tomasevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2010 yılında NK Osijek U19

5 Eylül 2012 yılında NK Granicar Zupanja

31 Aralık 2012 yılında NK Osijek

19 Ağu 2013 yılında NK Novigrad

15 Temmuz 2015 yılında Cibalia

15 Ağu 2017 yılında Rudar Velenje

12 Temmuz 2019 yılında NK Istra

7 Eylül 2021 yılında Cibalia

5 Şubat 2022 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

3 Kasım 2022 yılında Bijelo Brdo

Josip Tomasevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Tomasevic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Graničar Županja (2004-2007), NK Osijek (2007-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.