Josip Tomasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Tomasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josip Tomasevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josip Tomasevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josip Tomasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Tomasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josip Tomasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Tomasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Tomasevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Tomasevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Tomasevic 4 Mart 1994 tarihinde Sinj şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Tomašević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Tomasevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDENGOALMNE yapmaktadır. Josip Tomasevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Josip Tomasevic'nin Lokomotiv Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Tomasevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Tomasevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Josip Tomasevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Tomasevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2011 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2013 yılında RNK Split

10 Şubat 2014 yılında NK Imotski

30 Haziran 2015 yılında RNK Split

24 Ağustos 2015 yılında NK Dugopolje

18 Ocak 2018 yılında Cibalia

26 Temmuz 2018 yılında Lok. Plovdiv

20 Ağustos 2020 yılında Atromitos Athen

10 Eylül 2021 yılında Lok. Plovdiv

Josip Tomasevic kimdir

Josip Tomasevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Tomasevic şuan Lokomotiv Plovdiv takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Josip Tomasevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Josip Tomasevic nereli

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